Тіла загиблих збирають разом з бетоном, – мер Маріуполя про критичну ситуацію в місті
Через десятки тисяч вбитих російськими окупантами мешканців Маріуполя, у місті виникла гуманітарна криза. Масові та стихійні поховання почали вимивати дощі.
Якщо раніше тіла прибирали, то зараз їх збирають разом з бетоном та руїнами. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Більше про це Десятки тисяч вбитих, фільтраційні табори та епідеміологічна катастрофа: інтерв'ю з мером Маріуполя
"22 тисячі – це обережна та оптимістична цифра"
На екологічну ситуацію впливає і той фактор, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в місті не працює каналізація. Також окупанти не вивозять сміття. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що 50% інфраструктури міста є зруйнованою, а озвучена цифра вбитих – 22 тисячі є досить обережною.
Тобто, вони (російські війська – 24 канал) перетворили це в попіл, спалили наші багатоповерхові будинки, і в кожній будівлі так чи інакше ховалися люди від цього лиха та війни. У кожній будівлі було 50 та більше людей. Вони (росіяни – 24 канал) самі свідчать про ці злочини, які створили в Маріуполі,
– сказав він.
Зруйнований Маріуполь / Фото Маріупольської міської ради
За словами очільника міста, щодня з-під завалів вилучають від 70 до 200 тіл. У Маріуполі зруйновано 1356 будинків. І якщо перемножити навіть на найменшу цифру, то число вражає.
Тобто, 22 тисячі – це досить обережна та оптимістична цифра. І коли сталося це лихо, і місто взяли в кільце, то важка артилерія, авіація і кораблі працювали по місту майже два місяці. Вогонь не стихав,
– додав він.
Важливо Касетні бомби, "Гради" та місяці у підвалах: як живуть мешканці П'ятихаток у Харкові
Мешканців, які були вбиті, ховали у парках, скверах та на подвір'ях. Їхні тіла ніхто так і не забрав. І коли почалися дощі – все почало вимиватися та рухатися в бік річки та моря.
Вадим Бойченко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Гуманітарна катастрофа
Бойченко додав, що жителі блокадного міста не мають води. Набирають її з колодязів та криниць. А там вона отруйна.
Все це перетворилося на велике лихо, яке має назву "епідемічна катастрофа". І вона має вже певні спалахи хвороби. Чому я так кажу? Бо вони зачинили місто і нікого не випускають з нього. Вони вже підготували лікарні до цього і люди про це нас сьогодні інформують,
– сказав він.
За словами мера, "сьогодні в місті, на жаль, є запах смерті, окупанти також це розуміють, і бояться цього, тому зачинили місто".
Холера в Маріуполі: що відомо
- Російські обстріли призвели до гуманітарної та екологічної катастрофи у Маріуполі. У ВООЗ попереджали, що у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Причина в тому, що в Маріуполі проблеми з водою.
- За словами заступника мера Маріуполя Сергій Орлов, до 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 6 червня підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває Маріуполь на карантин через епідемію. За його словами, росіяни у Ростові-на-Дону розгортають інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.
За темою – Маріуполь під загрозою епідемії холери та кишкової палички: дивіться відео