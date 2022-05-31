Тільки бій зможе показати, – Данілов про готовність тримати оборону на білоруському напрямку

З'явилася інформація, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування на Півдні країни. Припускають, що Лукашенко не виключає факту офіційного вступу у війну.

Оборона на білоруському напрямку

Чи зможе України тримати оборону на й цьому напрямку – залежить від багатьох чинників. Зокрема, й від нашого війська. Про це розповів Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони.

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Він ще раз наголосив на тому, що навіть від 24 лютого ніхто не вірив, що українські захисники будуть так майстерно тримати оборону, однак ми це продовжуємо робити й зараз. Ба більше, Збройні Сили України звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області.

Секретар РНБО додав, що ще перед повномасштабною війною було багато нарад у президента з військовими. На питання Володимира Зеленського, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати.

Так само відповідаючи на ваше питання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних Сил,

– запевнив Данілов.

Разом з тим, як він додав, українська влада цілком розуміє, що зараз відбувається на території Білорусі.

"Ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення, вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", – додав Данілов.

Зазначимо, що мовиться про то те, що росіяни розмістили у Білорусі оперативно-тактичну ракетну зброю – "Іскандери" – за 50 кілометрів від кордону України.

Чи можливий наступ з боку Білорусі

Загроза ракетних та артилерійських обстрілів України залишається високою. Білоруси вже зігнали необхідні сили для таких атак до кордону з Україною. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Самі ж білоруські солдати не надто готові йти на війну проти України та помирати за втілення хворих фантазій Росії. Стало відомо, що в частинах не проводиться жодної агітації, а поховання тих військових, які підписали контракти з російськими ПВК, остаточно вбили бажання білорусів кудись їхати.

Разом з тим за два дні до 24 лютого представники режиму Лукашенка запевняли наших посадовців, що з території їхньої країни вторгнення не буде.

Також про цю ситуацію висловлювався радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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