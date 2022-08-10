Тільки літаків – 10 за добу, – Зеленський вважає, що саме втрати ворога наближають кінець війни

Війська ворога лише протягом минулої доби втратили десяток своїх літаків. І чим більше втрат буде в армії росії, тим скоріше завершиться ця війна. Адже це єдиний аргумент, яким можна переконати керівництво кремля.

Таку думку висловив Володимир Зеленський 10 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за цей день.

Зауважте Дістала кара небесна, – в ОК "Південь" розповіли деталі про аеродром, де знищили 9 літаків росії

Закликав захисників думати лише про одне

Глава держави акцентував, що зараз головним питанням для українців є "коли закінчиться війна?". Наразі вже лунали багато різних прогнозів, проте, на його думку, питання про час насправді залежить від питання про втрати, яких зазнає росія. "Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні", – сказав президент. Він закликав про це думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні.

Тільки за одну минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків: дев'ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів,

– акцентував очільник України.

Він додав, якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво шукати, як вийти з війни, то , потрібно більше боротися.

Звернення Володимира Зеленського за 10 серпня: дивіться відео