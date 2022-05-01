Тільки останній цивільний покинув "Азовсталь" – окупанти знову почали обстріл

Нині, 1 травня, з заводу "Азовсталь" у Маріуполі вивели усіх мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже 3 дні.

В останні дні, коли проводилась операція виведення мирних людей з заводу, був оголошений режим припинення вогню. Але тепер росіяни знову обстрілюють завод. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів полковник Денис Шлега, повідомляє 24 канал.

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Росіяни не обстрілювали "Азовсталь" 2 дні, але усе змінилось, коли останній цивільний покинув територію заводу.

2 дні пройшли спокійно, але тільки остання цивільна особа покинула завод, розпочалися знову обстріли заводу з усіх видів зброї,

– розповів Денис Шлега.

Він додав, що росіяни почали обстрілювати "Азовсталь" менш ніж за годину після того, як люди вийшли з заводу.

Що відомо про евакуацію цивільних з "Азовсталі"

Над вивезенням людей з "Азовсталі" працювали дуже довго. І, врешті решт, це трапилось. Уперше з блокади Маріуполя Україні вдалося одним махом вивезти з території заводу понад 100 людей. І це лише перша група евакуйованих, яка 2 травня прибуде до Запоріжжя.

Спецоперація "Евакуація Азовсталь" триває вже третій день. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук вибачилась, що влада не говорила про евакуацію раніше. Але, за її словами це було необхідно, щоб все минуло безпечно. Вже 2 травня українцям обіцяють розповісти більше про те, як рятували жителів Маріуполя.

Але вже відомо, що до евакуації залучений Червоний хрест, представники якого теж перебувають на території тимчасово окупованого міста. Колона для евакуації стартувала 29 квітня й подолала приблизно 230 кілометрів. Зранку 30 квітня вона вже була на території "Азовсталі".

Сама Верещук розповіла, що евакуацію вдалося здійснити завдяки сприянню: президента Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша, Червоного Хреста та української розвідки.

Що варто знати про ситуацію на заводі "Азовсталь"

У сховищах "Азовсталі" в Маріуполі більше ніж 50 днів перебувають майже 1 500 людей. У заблокованому росіянами місті гуманітарна катастрофа й ситуація на заводі – не виключення. Люди там живуть без світла, опалення, ліків, їжі та води.

Завод "Азовсталь" називають фортецею Маріуполя. Українські захисники з полку "Азов" досі контролюють територію заводу. Багато людей перейшли туди у сховища, адже лише там можна захиститися від окупантів. На решті територій міста росіяни вдаються до масових вбивств цивільних та депортації людей на тимчасово окуповані території або у віддалені регіони Росії.

Росія безперестанку бомбардувала "Азовсталь" попри те, що там перебували й мирні люди, більшість з яких – жінки, діти та літні люди. Окупанти казали, що припинять бомбардувати завод лише в тому випадку, якщо українські бійці здадуться в полон.

Декілька днів тому росіяни скинули бомбу у сховище, яке називали військовим госпіталем. Там перебували поранені. При цьому завалилася частина укриття, де були цивільні.

Азовці почали витягувати людей з-під завалів. Лише завдяки роботі ОП, українських дипломатів та міжнародних організацій вдалося домовитися про справжній режим тиші на кілька днів й розпочати спецоперацію з евакуації цивільних.

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