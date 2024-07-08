Тіло відкинуло на 15 метрів: на Харківщині знайшли 2-місячне немовля, яке вбила російська міна

На Харківщині неподалік села Циркуни 7 липня на російські міні підірвалося цивільне авто з пасажирами. За уточненою інформацією, загинуло 6 людей.

Зауважимо, що вчора повідомляли про чотирьох жертв. Зокрема, знайшли двомісячну дівчинку, яка загинула через російську міну.

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Скільки людей загинуло внаслідок підриву на міні

Увечері 7 липня неподалік села Циркуни Харківського району підірвалося цивільне авто, яке наїхало на протитанкову міну.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що жертвами стали шестеро людей.

Серед загиблих:

53-річний водій автомобіля;

його 64-річна сестра;

чоловік близько 40 років, можливий племінник водія;

25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія;

її 5-річний син;

2-місячне немовля — ймовірно донька 25-річної жінки.

За словами начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, 2-місячну дівчинку вибуховою хвилею відкинуло на 15 метрів від матерів.

Пошуки тривали від учора, першими йшли вибухотехніки – перевіряли територію,

– розповів він.

Синєгубов додав, що роботи на місці трагедії завершено, тіла загиблих передали до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи.

До слова, подібна трагедія сталася у Харківській області 24 червня. Тоді внаслідок підриву цивільного авто на міні загинуло двоє людей.