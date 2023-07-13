Тіло виявили під час гасіння пожежі: атака на Київ забрала життя людини
Джерело:Віталій Кличко
Російські окупанти у ніч на 13 липня атакували Україну ракетами та БпЛА. Уламки впали у чотирьох районах Києва. На жаль, відомо про жертву.
Повітряну тривогу у ніч на 13 липня оголосили майже по цілій Україні. Повітряні сили заявили про загрозу атаки "Калібрами" та дронами.
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Згодом стало відомо, що дрони наближаються до Києва. У небі над українською столицею працювали сили ППО. Уламки впали на житлові будинки. Спершу повідомили, що внаслідок атаки є двоє постраждалих. Двох людей у Дарницькому районі госпіталізували.
Згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох. Ще двом людям надали медичну допомогу на місці інциденту. На жаль, згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про жертву.
У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, вибухи лунали також на території Хмельницької області.
Людей закликають не нехтувати сповіщеннями про тривогу. Потрібно ходити в укриття цивільного захисту. Дотримання цього правила рятує життя.