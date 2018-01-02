09:06
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тіло пролежало у воді кілька днів: у поліції розповіли нові подробиці смерті Ірини Ноздровської

22:36, 2 січня 8443 Читать новость на русском
Дмитро Ценов
Дмитро Ценов / 24 Канал

Тіло правозахисниці Ірини Ноздровської провело у воді кілька днів. На тілі правоохоронці виявили пошкодження та кілька ножових поранень.

Читайте також: Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про резонансну смерть правозахисниці

Про це заявив голова Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов, повідомляє журналіст 24 Каналу Анна Сердюк.

Тіло Ірини знайшли на Київщині у перший день Нового року. А зникла вона 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років.

Ценов зустрівся з ініціативною групою та доповів про хід слідства. Наступний звіт відбудеться у цю п’ятницю, 5 січня. При цьому активісти вимагають відставки Ценова, якщо не буде результату.

Окрім того, друг Ірини передав поліції відео як їй погрожували. Воно наразі опрацьовуються.

Теги: Новини України Ірина Ноздровська Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На трасі не розминулися авто та мікроавтобус, є загиблі
 30 листопада 2017 , 06:31
Депутат Держдуми РФ зневажливо відгукнувся про українську мову
 23 листопада 2017 , 16:47
На присутність миротворців на Донбасі найближчим часом сподіватись не варто, – Марчук
 сьогодні , 08:43
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук