Тіло пролежало у воді кілька днів: у поліції розповіли нові подробиці смерті Ірини Ноздровської
Тіло правозахисниці Ірини Ноздровської провело у воді кілька днів. На тілі правоохоронці виявили пошкодження та кілька ножових поранень.
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Про це заявив голова Нацполіції у Київській області Дмитро Ценов, повідомляє журналіст 24 Каналу Анна Сердюк.
Тіло Ірини знайшли на Київщині у перший день Нового року. А зникла вона 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років.
Ценов зустрівся з ініціативною групою та доповів про хід слідства. Наступний звіт відбудеться у цю п’ятницю, 5 січня. При цьому активісти вимагають відставки Ценова, якщо не буде результату.
Окрім того, друг Ірини передав поліції відео як їй погрожували. Воно наразі опрацьовуються.
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