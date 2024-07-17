Немає сенсу ловити на вулиці, прийде направлення на ВЛК, – Міноборони про тих, хто оновив дані

До 16 липня всі військовозобов'язані громадяни мали оновити свої військово-облікові дані. Тих, хто виконав цю вимогу, співробітники ТЦК не затримуватимуть.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Радіо Свобода.

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Громадяни виконали вимоги

Речник пояснив, що така людина виконала норму закону в зазначений строк, оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Тому потреби затримувати її – немає.

Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину ловити серед вулиці,

– зазначив речник.

Водночас Лазуткін зауважив, що та кількість людей, яка оновила дані, наразі набагато перевищує мобілізаційні потреби ЗСУ. Тож не слід говорити про те, що всі, хто оновив дані, – зразу отримають повістку на ВЛК.

ТЦК не мають повноважень застосовувати силу

Коментуючи випадки, коли на блокпостах людей силоміць витягували до ТЦК, посадовець зауважив, що це були неприємні процеси, які негативно впливали на імідж Збройних Сил України.

Представники ТЦК та СП не повинні цього робити, вони не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом, – наголосив речник МО.

Що буде з тими, хто не оновив дані

Щодо тих чоловіків, які не оновили свої облікові дані у встановлені строки, Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може тривати від 3 місяців до року.