Друг України й ексвійськовий: хто такий Тім Волз – кандидат у віцепрезиденти США від Гарріс

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс зробила свій вибір та оголосила, хто буде її другим номером на виборах. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз. Ввечері 6 серпня політики навіть разом виступили на мітингу. Там Тім "запалював", був надзвичайно бадьорим і дотепним, показав себе ще тим троллем і кинув виклик Джею Ді Венсу (кандидату у віцепрезиденти від Республіканської партії), якому пригадав мемну історію про диван.

При цьому головне питання для 71% американців і більшості людей у світі залишається простим – хто взагалі такий Тім Волз? Тож про політика, його карʼєру, погляди, ставлення до України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Походження та молоді роки Тіма Волза

Тім Волз (деякі українські ЗМІ пишуть його прізвище як Волц або Вальц) – представник покоління "бебібумерів", дітей людей, що повернулися з великої війни. У випадку його батька – це була Корейська війна 1950 – 1953 років.

Тім народився 6 квітня 1964 року у містечку Вест-Пойнт, штат Небраска. Він був одним з 4 дітей у сімʼї.

Коріння його родини – німецьке. Предки політика мали прізвище Вальц, утім, з часом воно американізувалося та перетворилося на Волз з протяжним "о".

Родина Волзів не була багатою, проте Тім мав змогу здобути освіту, хоч і не елітарну. Після завершення середньої школи він працював на заводі простим робітником, а в 1981 році долучився до лав Національної гвардії США як артилерист.

Цікаво. Національна гвардія США – нерегулярне військо у Штатах, формується з ополченців в кожному зі штатів чи федеральних територій. Це не класична армія, а такі собі допоміжні частини, завдання яких – допомагати основному війську у разі необхідності або підтримувати громадський порядок у разі стихійних лих чи заворушень. Служба у Національній гвардії – добрий соціальний ліфт для небагатих американців, адже дає право на пільгове навчання та медичне страхування. Волз використає обидва фактори – завдяки службі він отримає вищу освіту, а медичний поліс дозволить йому оплатити операції з відновлення слуху, який він частково втратив на воєнній службі (нагадаємо, він за військовою спеціальністю – гармаш).

Нагадаємо також, що це були часи "холодної війни", президентом США був республіканець Рейган, а свідомість простих американців формували такі фільми як "Рембо-2" і Red Dawn, які робили радянську загрозу напрочуд реальною. А значить – питання захисту батьківщини було як ніколи актуальне. Тім Волз прослужить 24 роки, матиме досвід артилериста та роботу в службах попередження повеней та торнадо. Крім того, після 11 вересня Волз проведе пів року в Європі та буде забезпечувати тил воєнної операції проти талібів в Афганістані. За свою службу Волз отримає дві медалі й вийде на пенсію в 2005 році у званні головного сержанта. До речі, приблизно в цей час, але в Іраці, служитиме морпіх Дже Ді Венс.

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У 1982 році від раку помирає батько Тіма. Ця трагічна подія суттєво вплинула на його майбутнє, адже Волз вирішує продовжити його справу та стати викладачем.

У 1989 році Тім Волз отримав ступінь бакалавра у державному коледжі в Небрасці. Далі молодий викладач соціальних наук їде до Китаю, де пропрацює цілий рік і вивчить китайську мову.

Після повернення до Небраски Тім Волз починає працювати викладачем соціальних наук в містечку Альянс. Там він знайомиться з майбутньою дружиною Гвен Віппл (колегою на новій роботі). За кілька років пара переїздить до Міннесоти, рідного міста Гвен – Манкато. Там Тім працював вчителем географії та одночасно завідувачем шкільної їдальні й тренером з американського футболу.

Гвен і Тім побралися у 1994-му. Дружина Волза довго не могла завагітніти і їй довелося пройти тривалий медичний курс з лікування безпліддя. У 2001 році у Волзів народилась дитина, дівчинку назвали символічно – Хоуп (Надія).

Шкільна команда під проводом Волза досягла успіхів і навіть вперше пробилася до фінальних змагань чемпіонату штату. Родина Волзів не обмежувалась лише викладанням, але й відзначилась активною громадянською позицією, зокрема вони організували та зробили традиційними поїздки старшокласників до Китаю (тоді це не вважалось зашкваром, адже КНР відкрилася до світу і ще не готувала комуністичного реваншу). Крім того, Волзи боролися за громадянські права, зокрема, відстоювали в консервативній Міннесоті права сексульних-меншин.

Політична кар'єра: чим Волз "підкупив" американців

У 2001 році Волз отримає ступінь магістра соціальних наук у державному університеті Манкато (штат Міннесота) та починає задумуватись про політичну кар'єру. У 2004-му він долучився до кампанії Джона Керрі (кандидата в президенти від Демократичної партії) як волонтер. Тоді Волз не лише збирав кошти, але й організовував мітинги на підтримку Керрі.

Тім Волз не п'є з 1995 року. Тоді його автівку зупинила поліція. Волз, який їхав зі швидкістю 96 миль на годину (при легальних 55), провалив тест на тверезість і був позбавлений водійських прав на 90 діб. Після цього Волз перейшов на дієтичний безалкогольний Mountain Dew. Його раціон складає три баночки напою на день.

У 2006-му Волз вже спробував обратися сам. Його метою була Палата представників. Дебют видався успішним. Тім Волз переміг чинного конгресмена від Міннесоти республіканця Гілберта Гуткнехта та приєднався до демократичної фракції в Конгресі.

У нижній палаті американського парламенту Волз показав себе як дієвий та яскравий політик. Він став одним з фаворитів спікерки Ненсі Пелосі і одним з найжорстокіших критиків президента Буша.

У 2008-му Тім Волз ефектно переобрався, отримавши 62% голосів в Міннесоті. Також Волз повторив цей успіх, щоправда, з меншими показниками, в 2010, 2012, 2014 і 2016 роках.

У 2014 році Волз святкував ще одну перемогу – команда конгресменів від штату Міннесота перемогла у традиційному конкурсі кулінарів. Індичку від "шефа" Волза визнали найкращою.

У 2018 році Волз переміг на виборах губернатора Міннесоти. Нині він обіймає цю посаду вже другий термін поспіль.

У 2018-му традиційно консервативний штат довірився демократу, що стало сенсацією на рівні США. Власне, на цьому, схоже, будується розрахунок команди Камали Гарріс на виборах-2024. Від Волза чекають, що той зможе залучити голоси Середнього Заходу. Втім, тут є нюанс – за губернатора в 2018 році голосували не маленькі села та містечка, а великі міста Міннесоти, тому вибір Волза на віцепрезидента не є влучанням на 100%.

Волз має репутацію прогресивного політика, який дбає про простих американців і не боїться реальних дій. Така позиція дала підстави деяким критикам Волза називати його "ліваком", втім, навряд це точна дефініція. При цьому до 2018-го Волз все ж був поміркованим, а радикалізували його трагічні події 2018 року, коли в одній зі шкіл Флориди відбувся черговий масовий розстріл, який забрав життя 18 людей. Тоді Волз змінив свої погляди щодо вогнепальної зброї та став різко виступати за обмеження права на її носіння та використання.

Під час губернаторства Тім Волз сприяв ухваленню прогресивних заходів у Міннесоті: зелене світло дали для безкоштовного харчування школярів, вжито заходів по боротьбі зі зміною клімату, знижено податки для середнього класу та збільшено оплачувані відпустки. Також Волз опікувався питаннями легалізації марихуани, захисту права на аборти та посилення контролю над зброєю.

Серед мінусів – провал Міннесоти під час пандемії COVID-19 у 2020 році, а також бунти, що спалахнули після вбивства Джорджа Флойда. Нагадаємо, трагічний інцидент, який суттєво змінив Америку та дав старт руху Black Lives Matter, стався 25 травня 2020 року саме в Міннеаполісі, найбільшому місті штату Міннесота. Попри це Волз все одно зумів переконати виборців проголосувати за себе в 2022-му році.

Сірий кардинал та творець нових сенсів

Тім Волз був доволі активним під час президентської кампанії-2024 року. Зокрема, його вважають одним з "сірих кардиналів", чиї дії переконали Джо Байдена зняти свою кандидатуру та зробити ставку на Гарріс. З 2023 року він очолює Асоціацію губернаторів-демократів та використав цю посаду для проведення непублічних консультацій з колегами та тиску на Байдена.

Також Волз має великий авторитет в політичних колах Середнього Заходу, а ще він харизматичний і не лізе за словом у кишеню. Нині 60-річний Волз – це згусток енергії та непоганий спойлер не лише для Дже Ді Венса, але й самого Трампа. Той вже встиг понерувати через Волза, коли губернатор Міннесоти в липні в ефірі консервативного каналу Fox News жорстко пройшовся по республіканцях.

"Чому Fox News виставив Тіма Волза, губернатора Міннесоти, в якому я перемагаю? Вони змушують мене битися в битвах, в яких я не повинен битися!" — написав Трамп у власній соцмережі Truth Social. Волз не забарився та відповів Трампу у соцмережі Х, що той "нічого не знає про сільську Америку" і втратить "Міннесоту. І Вісконсин. І Мічиган. І Пенсильванію".

В особі Тіма Волза кандидатка в президента Гарріс отримала потужного помічника та харизматичного хлопця – ветерана та колишнього "синього комірця". Крім того, Волз активно генерує нові сенси кампанії. Так, він є автором доволі вдалого порівняння опонентів з диваками, в оригіналі – weird має як негативні, так і іронічні відтінки. А як ми знаємо з часів Януковича та "Помаранчевої революції" технологія, яка робить твого супротивника смішним, дуже ефективна. Народилось weird-порівняння випадково на одному з мітингів, але нині його активно використовує вже не тільки Волз, а Камала Гарріс та інші її прихильники.

"Ті хлопці дивні" – weird від Тіма Волца:

Підтримка України

Для українців головним фактом в біографії політика є те, що Волз – наш послідовний прихильник, нехай і не особливо публічний.

Нагадаємо, у Міннесоті чимала українська громада, яка доволі активна та неодмінно мала донести позицію України до губернатора штату. Сам губернатор чітко показав своє приязне ставлення до України, її права на захист, а також необхідність допомоги та покарання Росії.

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4 березня 2022 року губернатор Волз підписав символічний указ, який розірвав усі стосунки Міннесоти з Росією, у наступні дні Волз активно співпрацював з послом України в США Оксаною Маркаровою, зокрема, долучився до організації зустрічі губернаторів з президентом Зеленським у Солт-Лейк-Сіті. За рік до цього губернатор Волз мав розмову з Зеленським по відеозв'язку.

Взимку 2024 року Міннесота підписала меморандум про співпрацю з Чернігівщиною та долучилась до відбудови українського регіону, що постраждав внаслідок російської агресії.

Міннесота – один зі зброярських центрів США, тому за бажанням, приязнь Волза до України можна оцінити не лише доброю душею, але й прагматизмом людини, яка переймається за робочі міста в рідному штаті.

Таким чином, можемо стверджувати, що Тім Волз – друг України, який чимало зробив для нас, хоча ми здебільшого про нього ніколи й не чули. Нині ж ця прогалина точно зникне, а потенційні дебати Волза з Венсом обіцяють стати просто вогняними.

