Тимчасова слідча комісія Ради назвала головну причину Іловайської трагедії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заявила, що основною причиною, яка призвела до Іловайської трагедії, є "неналежна організація оборони країни". Також наголосили, що трагедія мала не лише важкі військові наслідки, але й не менш важкі політичні.

Зокрема мовиться про мінські домовленості та інші подальші рішення. Відповідний звіт 15 листопада оприлюднила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на сайті.

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Тимчасова комісія назвала головну причину Іловайської трагедії

ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії,

– мовиться у документі.

Окрім того, під час брифінгу заступниця комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла розповіла, що Іловайська трагедія мала важкі наслідки не лише з військової, а й з політичної точки зору, адже:

"вона стала фоном зустрічі президентів України і Росії, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську;

значною мірою, визначила підписання 5 вересня 2014 року мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України;

а також прийняття 16 вересня 2014 року не менш спірного закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Ба більше, у звіті Тимчасової слідчої комісії мовиться, що є чинники, які "значною мірою зумовили іловайські події":

"невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів".

Окрім цього, ТСК встановила, що керівництво Міноборони та генштабу ЗСУ часів Іловайської трагедії "систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої Комісії Верховної Ради України з цього питання".

Голова ТСК Мар'яна Безугла запевнила, що продовжать роботу з цього питання, а по закінченню підготують пропозиції щодо законопроєктів, висновків та інші матеріали.

Іловайська трагедія: коротко