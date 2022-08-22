"Приватбанк" масово блокує рахунки людей з окупованої Донеччини та Луганщини, – Мінреінтеграції

Останні кілька тижні люди з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини звертаються щодо дій "Приватбанку". Вони є його клієнтами.

Люди скаржаться до Мінреінтеграції, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. Очільниця відомства Ірина Верещук заявила, що вимоги установи до клієнтів з ТОТ та блокування їх рахунків – неприпустимі.

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Банк вимагає не лише дані

За словами Верещук, є випадки, коли банк знову вимагає копію довідки ВПО. Когось примушує обов'язково відвідати відділення. Інакше блокує рахунки.

Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими. Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в цій ситуації, та вжити заходів реагування,

– сказала міністерка.

Крім того, звернулись і до самого "Приватбанку", щоб припинив актуалізовувати дані та масово блокувати рахунки клієнтів банку, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, мовиться про Донецьку та Луганську області.



Людям треба звертатись по допомогу / Фото Мінреінтеграції

Проблеми переселенців

Люди, яким довелось покинути своє житло, зіштовхуються з новими викликами в місцях, де оселились тепер. Зокрема, чимало з них не отримали грошову допомогу. Для того, щоб зрозуміти точну причину й вирішити проблему, слід зателефонувати в міністерство з питань реінтеграції на гарячу лінію "1548".

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук також заявляла, що щонайменше 800 тисяч громадян України втратили своє житло через напад росії. Тому цього року виникне чимало труднощів з новими помешканнями для українців та опалювальним сезоном.

Крім того, є проблема із недобросовісними перевізниками, які хочуть "нажитись" на людському горі і вимагають дуже великі суми грошей за виїзд із окупації. Ірина Верещук розповідала, що про цю проблему вона знає та займається особисто.

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