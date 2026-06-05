Врятувала тисячі життів: померла волонтерка Тіна Пір

Пішла з життя харківська волонтерка Тіна Пір. Вона була учасницею Громадської організації "П'ятихатки-БАМ".

Про це повідомили в Громадській організації "П'ятихатки-БАМ".

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Що відомо про волонтерку?

Волонтерка Тіна Пір боролася з онкологією. 31 травня вона вже перебувала у край важкому стані, але, на жаль, 4 червня її серце зупинилося.

Тіна Пір допомагала мешканцям прифронтових та прикордонних територій, а також займалася евакуацією мирного населення. Її знайомі зазначають, що волонтерка була дуже добра та турботлива.

Любляча донька, турботлива мама, найкрутіший волонтер. Врятувала тисячі життів, надала допомогу всім, хто потребував, намагалася зробити якнайбільше,

– повідомили в організації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тіни Пір. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

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