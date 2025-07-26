Механізмів контролю досі немає, – Огризко про санкції щодо тіньового флоту

Європа намагається боротися про тіньового флоту Росії. Але часто цих зусиль буває недостатньо.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко. Відомо, що у 18 пакеті санкцій від ЄС є обмеження і щодо тіньового флоту Росії.

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У чому проблема з тіньовим флотом Росії?

Як наголосив Огризко, дехто навіть виступає проти терміну "тіньовий флот". Адже усі й так все прекрасно знають, як Росія продає нафту.

Важливо відпрацювати механізми контролю за тіньовим флотом. Поки що з цим є проблеми, чим Росія пробує користуватися.

Вони самі пишуть, що будуть перевантажувати у відкритому морі. Вийшов підсанкційний танкер, дійшов до першого повороту, перевантажив на інший танкер, щось там пролив і пішов далі. Тут якраз питання контролю,

– зазначив Огризко.

Якщо в Балтійському чи Чорному морях це ще можливо перевіряти, то виявити щось в океані – це вже проблема.

Додамо, у Головному управлінні розвідки розповіли, як функціонує тіньовий флот Росії. Він перенаправляє нафту поза стелею цін і не має страхування від західних компаній.