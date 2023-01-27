Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"
Джерело:Юлія Палійчук
Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Перед цим його видворили з партії та звільнили з посади заступника голови фракції "Слуга народу".
Це трапилось після того, як він поїхав у Таїланд для зустрічі з "українською громадою". Тоді спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що розпорядження про відрядження для Тищенка не підписував.
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Що відомо про виключення Тищенка
Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції "Слуга народу",
– написала речниця фракції Юлія Палійчук.
Вона пояснила, що це відбулось за результатами внутрішньофракційного опитування, яке розпочали 26 січня.
Тищенка вигнали з партії та з посади заступника глави фракції
Варто зауважити, що перед цим 26 січня народного депутата Тищенка вигнали з партії та з посади заступника голови фракції "Слуга народу".
Цю ситуацію прокоментував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни.
Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата країни в стані війни,
– сказав нардеп.
Згодом Арахамія уточнив, що Микола Тищенко законно виїхав за кордон. Хоч поїздка у Тайвань і "липова", та юридично він не порушив закон. Адже виїхав з країни до початку дії указу президента, який забороняє такі поїздки. Проте Давид Арахамія сказав, що є моральна частина суспільного договору, однак мету поїздки Тищенка не назвав.
"Відрядження" Тищенка в Таїланд: основне
- 26 січня на сайті посольства України у Тайвані з'явився анонс зустрічі з нардепом Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Таїланді.
- Громадськість обурилась, адже про зустріч повідомили буквально за день до її проведення, проходити вона мала у 4-зірковому готелі Novotel, що за 200 метрів від посольства. Ба більше, виникли питання щодо справжніх причин поїздки Тищенка за кордон.
- Сам нардеп сказав, що він перебуває з відрядженням в Азії: "Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцеперебування не приховую, всі мої зустрічі – офіційні та задокументовані". Він поскаржився на "брудні технології" і запевнив, що продовжить виконувати поставлені президентом задачі.
- Володимир Зеленський у відповідь на поїздку Тищенка зауважив, що РНБО 23 січня заборонила виїзд чиновників за кордон в особистих цілях. Додав також, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.