Тищенко має сам сплатити штраф за заклад, – Арахамія про вечірку нардепа

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Штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину буде платити адміністрація ресторану і готелю. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що покараним має бути саме нардеп.

Джерело:

24 канал

Про це він сказав 26 квітня під час брифінгу у Верховній Раді. І додав, позицію заступника голови фракції щодо цієї ситуації повинна заслухати ще партія.

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Тищенко має добровільно сплатити штраф, – Арахамія

Арахамія повідомив, Вища рада партії має заслухати позицію Тищенка. Водночас фракція вже висловила думку щодо покарання за порушення карантину.

З точки зору фракції. Позиція наша така, що він має добровільно сплатити це в бюджет,
– наголосив політик.

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що Тищенко підставив власників закладу, в якому відбулося святкування. Відтак повинен сплатити штраф замість них.

"Я не знаю юридично, як це правильно Але він має виплатити ці гроші. І повинен зробити, як мінімум, в тих же межах сум допомогу у вигляді закупівлі необхідних дронів для армії. А якщо в нього буде трішки більше совісті, то він це купить на набагато більші гроші, бо йому декларація дозволяє", – заявив Арахамія.

Він також зазначив, що наразі немає достатньої кількості голосів для виключення Тищенка зі "Слуги народу".

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