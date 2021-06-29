Помста, бо не взяв у "Мастер Шеф", – Тищенко про інцидент з Куницьким

Між нардепами Миколою Тищенком і Олександром Куницьким у їдальні Верховної Ради стався конфлікт. Тищенко спершу сказав, що ніякої бійки не було, а його колега по парламенту просто "хайпився".

Згодом у своєму фейсбуці Микола Тищенко написав, що його колега виявився мстивим. Він натякнув на те, що корінь проблеми у його телевізійному минулому.

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"Помста за те, що не взяв у шоу"

Микола Тищенко опублікував скриншот із біографією Олександра Куницького. Він підкреслив, що колега за освітою – кухар-кондитер. Відтак написав: Куницький ситуацією у Верховній Раді захотів помститися через шоу "Мастер Шеф".

Банальна помста кухаря-кондитера за освітою Куницького за те, що свого часу я не взяв його в Мастер Шеф,

– написав Тищенко.

Він зазначив, що отримав десятки повідомлень і дзвінків через інцидент.

Тищенко у "Мастер Шефі"

Теперішній нардеп Микола Тищенко перед роботою у Раді багато років працював на телебаченні. У кулінарному проєкті "Мастер Шеф" він провів 6 років і був одним із трьох ведучих-членів журі. Участь у програмі брали усі охочі кулінари-аматори, пройшовши попередні кастинги.

У квітні 2016 року Тищенко заявив, що йде з програми.

Конфлікт Тищенка і Куницького: коротко