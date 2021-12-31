Тишкун вперше прокоментувала скандал зі своєю відвертою сукнею і назвала її "протестом"

Христина Тишкун, яка втрапила у скандал через відверту сукню у Львівській міській раді, вперше прокоментувала ситуацію. Вона наголосила, що таким способом бореться із сексизмом.

Я не є держслужбовцем, – Тишкун

27-річна жінка наголосила, що не є працівницею Міністерства освіти і науки України. Водночас раніше повідомляли, що Тишкун у львівській мерії представилася помічницею заступника міністра Ігоря Гарбарука.

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Я не є держслужбовцем. До Львова я їхала не на офіційний візит і ніколи не була помічницею заступника міністра. Ми з Ігорем Миколайовичем працювали над спільним проєктом, він був головним ідеологом цього проєкту і куратором. Я була пов'язана з боку медійності і комунікації, а не як його працівниця,

– сказала Христина.

Дівчина додала, що сама родом зі Львова, тому й хотіла відвідати місто напередодні свят. Гарбарук поїхав на зустріч, а Тишкун, мовляв, не брала участь у жодних перемовинах.

"Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (мера Львова – 24 канал). Він мені завжди імпонував, він мені цікавий як особистість, як професіонал своєї справи. Хотіла познайомитися і зробила фото", – зізналася дівчина.

"Хочу боротися з тим, з чим борються зараз жінки"

Христина усвідомлює, що її сукня провокативна. Однак вона "хоче боротися з тим, з чим борються зараз жінки".

Я називаю свою сукню протестом. Мене зачіпає з точки зору гендерної нерівності і проявів сексизму, з яким я стикаюся постійно. Мене оцінюють по моєму зовнішньому вигляду,

– наголосила Тишкун.

Дівчина додала, що отримала багато хейту і погроз, а її розумові здібності оцінили за сукнею.

Деталі скандалу з декольте Тишкун