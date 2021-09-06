Як пояснив Монастирський в інтерв'ю, слідство теж попередньо говорить про самогубство.
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Що могло підштовхнути Павлова до самогубства
За словами міністра, фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство.
Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання,
– розповів Монастирський.
У цьому контексті міністр додав: "Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому випадку – мер".
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Чи є тиск на слідство
Глава МВС зазначив, що смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації. Водночас Монастирський запевнив, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться.
Що відомо про смерть Павлова
- Констянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Біля його тіла лежала рушниця. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Загалом правоохоронці відпрацьовують 3 версії загибелі Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
- 19 серпня у Кривому Розі відбулась церемонія прощання із загиблим міським головою Констянтином Павловим. Сотні людей прийшли до театру Тараса Шевченка.