Як пояснив Монастирський в інтерв'ю, слідство теж попередньо говорить про самогубство.

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Що могло підштовхнути Павлова до самогубства

За словами міністра, фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство.

Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання,

– розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав: "Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому випадку – мер".

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Чи є тиск на слідство

Глава МВС зазначив, що смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації. Водночас Монастирський запевнив, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться.

Що відомо про смерть Павлова