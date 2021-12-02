Тисяча клієнтів щомісяця: СБУ викрила масштабні COVID-фальшування у Вінниці та на Буковині

У Вінниці та у Чернівецькій області "ділки" Займались масовою підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів. Щомісяця до них звертались близько тисячі клієнтів, гарантуючи зловмисникам мільйонні прибутки.

На Буковині свої послуги так звані "бізнесмени" пропонували пакетом: документи оформляли для поїздок за кордон. Для цього фальшували, як ПЛР-тести, так і COVID-сертифікати.

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Участь у схемі брали і медики

У схемі брали участь 11 мешканців Чернівецької області. До фальсифікацій вони залучали і медичних працівників. Злочинний "бізнес" був настільки успішним, щ відкрили два офіси у Чернівцях – приймали як громадян України, так і іноземців.

Які "послуги" пропонували:

виготовлення паспортів громадян іноземних держав,

ID-карток,

водійських посвідчень міжнародного зразка,

викликів на роботу за кордоном та інше.

Повний пакет документів – коштував від 650 євро

Аби перетин кордону відбувався без перешкод, пропонували і результати ПЛР-тестів та міжнародні сертифікати. Все це робили у дуже стислі терміни та без жодних відвідин медичних закладів.

Негативний результат ПЛР-тесту коштував від 200 гривень, а пакет документів для виїзду – від 650 євро. Щомісяця "ділки" обслуговувати близько тисячі клієнтів.

Під час обшуків в офісах та помешканнях учасників схеми вилучили підроблені штампи та печатки, готові бланки, спецобладнання та комп'ютерну техніку, а також готівку.

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У Вінниці викрили лікаря, що торгував сертифікатами

Тим часом у Вінниці СБУ натрапила на приватного лікаря, який заробляв торгівлею підробленими COVID-сертифікатами. За 1,5 тисячі гривень своїм пацієнтам він видавав фальсифікований документ про проведену вакцинацію.

У кабінеті сімейного лікаря вилучили майже 100 підроблених сертифікатів та чорнові записи зі списком "вакцинованих осіб". Наразі медику готують підозру у шахрайстві.

Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ:

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