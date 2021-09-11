Тисячі кілометрів небезпеки для України, – Кулеба про масштабну інтеграцію Росії та Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі та очільник Кремля на останній зустрічі домовились про створення Союзної держави. Проте таке рішення є досить загрозливим для України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що варто стежити й за "Захід-2021" – спільним збройним навчанням Росії та Білорусі.

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Україна має слідкувати за диктаторами

За словами Кулеби, що Росія і Білорусь спеціально поширюють наратив, що в інтеграції є економічні плани. Україна має пильно за цим стежити, а саме українські військові та дипломати.

"Сценарії, які відпрацьовує Кремль та Білорусь, несуть дуже серйозні ризики. Якщо Росія поглине Білорусь, то ми отримаємо ще тисячі кілометрів джерела небезпеки для суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосив міністр закордонних справ.

Що таке Союзна держава? Це наддержавне утворення. Мовиться про те, що Білорусь і Росія матимуть єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.



Проєкт про створення Союзної держави Росії та Білорусі Путін разом із Лукашенком підписали ще у грудні 1999 року. Проте досі він не був утілений. Лише у квітні 2021 року Лукашенко Це наддержавне утворення. Мовиться про те, що Білорусь і Росія матимуть єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простір.Проєкт про створення Союзної держави Росії та Білорусі Путін разом із Лукашенком підписали ще у грудні 1999 року. Проте досі він не був утілений. Лише у квітні 2021 року Лукашенко анонсував створення Союзної держави.

Скільки часу займе інтеграція

На думку Кулеби, Лукашенко вдає, що він керує ситуацією та все вирішує. Проте весь процес інтеграції контролює лише Путін.

За ці роки Лукашенко навчився грати з Росією. Ми порахували, що потрібно буде мінімум 2 роки для "гармонії" в законодавстві. Повне виконання спільних програм – 5 років,

– відзначив міністр закордонних справ.

За словами чиновника, самопроголошений президент Білорусі буде пручатись на кожному етапі. Він намагатиметься виторгувати додаткові умови для себе.

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