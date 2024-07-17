Трамп-кандидат і Трамп-президент – це різні люди: якими заявами він знову відзначився

Кандидат у президенти США Дональд Трамп часто робить одіозні заяви. Їх постійно можна по-різному трактувати. Тому не варто завчасно робити однозначні висновки.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, прокоментувавши нещодавнє інтерв'ю Трампа для видання Bloomberg. Там він, зокрема, критикував санкції проти Росії, бо "те, що ми робимо із санкціями, — ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції".

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Як розцінювати заяви Трампа

Як наголосив Тизенгаузен, потрібно спокійніше реагувати на заяви Трампа. Все стане зрозуміло лише тоді, якщо він зможе стати президентом США. А це можливо.

Я не знаю, чому почали трактувати, що він хоче зняти санкції з Росії. Може, він не вважає їх ефективним інструментом? Плюс він ще й раніше казав, що Китай для нього – головний ворог. Тому я б не сильно дивився на заяви Трампа-кандидата. Я би вже все оцінював, якщо він стане президентом,

– зауважив Тизенгаузен.

Трамп не є проти України і не підтримує Росію. Його інтереси – винятково Сполучені Штати. Якщо йому буде здаватися, що США забагато витрачають на щось гроші, то йому буде все одно на суспільну думку. Він просто перестане виділяти кошти.

Цілком ймовірно, що Трамп вимагатиме, аби Європа більше допомагала Україні. Адже ця війна напряму впливає на неї. А от що робитимуть Штати – є питання. З цим потрібно працювати.

Трамп казатиме, що Європа має більше платити Україні. Ми знаємо, що так буде. Тому треба вже вмикати різні багатошарові лобістські рівні. Є багато шляхів. І по релігійній лінії. Свого часу я вивчав, як Польщі вдалося в НАТО зайти. США були проти. То поляки закидали туди "десант", які 1 – 2 роки сидів у США… І в гольф грав з ким треба; і переговори проводив, доки це все не дійшло до логічного рішення. Це – клопітка робота,

– підкреслив Тизенгаузен.