Єдиний розважально-культурний простір з Росією, – Ткаченко розповів, як з цим боротися

Олександр Ткаченко підтвердив, що українська молодь перебуває в єдиному культурно-розважальному просторі з Росією. Очільник Мінкульту не виключає, що саме через нього Росія може розповсюджувати свої наративи.
Джерело:"РКБ-Україна"
За словами Ткаченка, українська влада має підтримувати все українську, аби протистояти негативному впливу російського медіапростору.
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Ткаченко зауважив, що в Україні також є популярні україномовні блогери та артисти, які пишуть українські пісні.
У нас нещодавно була дискусія про форми прямої або непрямої підтримки з боку держави їх творчості. Тому що ми підтримуємо інституції й рідко підтримуємо індивідуальних творців контенту,
– зазначив очільник Мінкульту.
Він додав, що ті ж гранти Українського культурного фонду могли б бути спрямовані на підтримку конкретних українських музикантів, блогерів. Як пояснив Ткаченко, їх популяризація автоматично знижує вагу, яку мають російські блогери зараз в нашому просторі. Водночас Ткаченко наголосив, що зараз українська молодь досить патріотична і розуміє, де вона живе.
Додамо, що Росія веде гібридну війну на сході України, використовуючи не лише зброю, але й пропаганду, До прикладу, дітей, які проживають та навчаються в окупованих Росією містах, почали вже залякувати "злими українцями". Зокрема у місті Ясинувата, що на Донеччині, це роблять самі вчителі.