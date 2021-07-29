Серйозних розмов ніхто не веде, – Ткаченко заперечує можливу відставку восени

Олександр Ткаченко назвав інформацію про свою можливу відставку восени лише "чутками". Їх політик, за звичкою, не коментує.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко розповів, що при призначенні на посаду він розмовляв з Володимиром Зеленський про KPI – ключові показники ефективності, які необхідно продемонструвати.

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За словами Ткаченка, наразі він справляється з цим на 80%.

Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде. Жодних серйозних розмов із цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу (Офісу Президента – 24 канал), ні Кабміну не веде,

– наголосив міністр.

Ткаченко зауважив, що вони зі Зеленським визначили такі ключові напрями діяльності:

Велика Реставрація;

проєкт "Мандруй Україною";

екосистема креативних індустрій;

діджиталізація;

інформаційна безпека.

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