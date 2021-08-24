ТКГ відновить роботу: які питання планують розглянути
Джерело:Українська делегація у ТКГ
Одразу після відзначення Дня Незалежності, 25 серпня, Тристороння контактна група планує відновити роботу. Усі зустрічі та засідання проводитимуть онлайн.
У режимі відеоконференцій запланували засідання у підгрупах 25 серпня. Загальне засідання глав делегацій відбудеться 26 серпня.
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ТКГ розгляне низку важливих питань
На засіданнях ТКГ планують опрацювати щонайменше 6 важливих тем, що стосуються мінських домовленостей, безпеки на Донбасі, обміну полоненими, відновлення економічних зв'язків. Порядок денний очолює питання імплементації мінських угод і підсумків паризького саміту.
У ТКГ хочуть оновити план розмінування та відновити роботи контрольних пунктів в'їзду та виїзду в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Відкриють і 2 нові КПВВ у Золотому і Щасті. Питання стосуватимуться також безпеки у зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню. Серед інших тем:
- політичні аспекти в зв'язку з імплементацією мінських угод;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику.
Засідання ТКГ: останні новини
- Засідання Тристоронньої контактної групи можуть перенести з Мінська. Розглянути це питання планують після зняття карантинних обмежень.
- У ТКГ заявили, що 3 фактори вплинули на загострення ситуації на Донбасі у серпні 2021 року – геополітичний, внутрішньоросійський та військовий.