У ТКГ відреагували на обстріли з боку окупантів і поранення українських військових

У ТКГ повідомили, що вже надіслали в ОБСЄ письмову ноту щодо грубого порушення режиму тиші на Донбасі. Бойовики 26 липня обстріляли позиції ЗСУ. Постраждали 7 українських захисників.

Пресслужба української делегації у Тристоронній контактній групі зазначила, що "близько 7:00 під час обстрілу противником по позиціях ЗСУ зі застосуванням артилерії калібру 122 міліметрів (25 снарядів) отримали бойове поранення 5 та бойове травмування ще 2 військовослужбовців".

Зауважте Бойовики розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ

У ТКГ наголосили: "ЗСУ відкрили вогонь у відповідь".

Українська сторона СЦКК оперативно вжила заходів щодо негайного припинення вогню з боку противника.

Відправлена письмова нота щодо грубого порушення режиму припинення вогню на СММ ОБСЄ і на МЗС України (яке надалі спрямовує відповідні дії на вищому міжнародному рівні),

– повідомили у ТКГ.

Обстріл 26 липня: головне