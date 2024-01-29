На тлі чуток про звільнення Залужного в Міноборони зробили заяву

Офіційні ресурси Міноборони опублікували коротке повідомлення, що інформація, яка з'явилася у ЗМІ, "неправда". Припускаємо, що це мовиться про міністра оборони Рустема Умєрова, чутки про відставку якого теж поширювали певні телеграм-канали.

Увечері 29 січня почали з'являтися повідомлення про можливу відставку Головнокомандувача Валерія Залужного. Втім, в Офісі президента їх спростували.

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Кого звільняють, а кого ні

Джерела 24 Каналу в оточенні Залужного повідомили, що його зняли з посади Головнокомандувача. Водночас у Зеленського заявили, що це не відповідає дійсності. Низка ЗМІ із посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова написала, що президент не звільняв Залужного.

На тлі чуток про відставку Главкома Міноборони о 19:41 опублікувало коротку заяву.

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда,

– повідомило відомство.

Ймовірніше, Міноборони у такий спосіб заперечує інформацію щодо відставки Умєрова, яка ширилась деякими каналами.

Звідки "вуха ростуть"

О 20:21 Президент України традиційно звернувся до громадян. У його зверненні не йшлося про жодні кадрові зміни.

Першим про ймовірне звільнення Главкома написав колишній нардеп Борислав Береза. Він посилався на власні джерела. Потім те саме озвучили журналісти Роман Цимбалюк, а також Юрій Бутусов.

У телеграм-каналах зазначали, що, мовляв, Залужному повідомили про відставку і запропонували посаду посла, однак він відмовився.

Слід зауважити, що дискусії навколо можливого зняття Главкома ведуться вже давно. На початку грудня 2023 року міністр оборони Рустєм Умєров вже ставив точку у цьому питанні. Він заявляв, що відставки Залужного на порядку денному немає.

Також міністр зазначав, що це питання постійно "розгойдують" як зсередини, так і ззовні.

Посадовець розповідав, що він регулярно жартує з цього приводу. Мовляв, "цього разу, хто звільняє тебе?".

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