На тлі можливого вторгнення Росії: у РНБО фіксують збільшення кількості кібератак на Україну
Джерело:24 канал
На тлі стягування Росією військ до кордонів збільшилася кількість кібератак на Україну. Зростання цієї загрози у Раді нацбезпеки й оборони фіксують з жовтня.
Про це у коментарі кореспондентці 24 каналу повідомив керівник управління забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО Сергій Прокопенко.
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Насправді кількість кібератак збільшилася. Це непублічна інформація, але треба розуміти, що дійсно дуже активізувалися спецслужби як Росії так і Білорусі. Зараз ми бачимо такий суттєвий сплеск активності,
– сказав він.
За його словами, вони активно намагаються потрапити в усі критичні елементи інфраструктури.
"Це не у понятті транспорту, а цифрової інфаструктури: це реєстри, бази даних, те, чим володіє держава, та великий бізнес. Бачимо зростання загрози з жовтня", – пояснив Сергій Прокопенко.
Є непрямі підтвердження збільшення атак
Окрім цього, непрямим підтвердження є збільшення випадків, коли заходять у систему або шифрують дані. Фактично блокують доступ до них, а після цього вимагають викуп.
Із кінця літа бачимо, що ключовий акросектор, великий роздрібний бізнес один за одним потерпає від атак,
– зауважив керівник керівник управління забезпечення діяльності НКЦК при РНБО.
Сергій Прокопенко насамкінець звернувся до представників засобів масової інформації з проханням закликати бізнес бути уважнішим і якомога частіше повідомляти про такі кібератаки.Зверніть увагу! В Києві 4 листопада провели національний кластер кібербезпеки на тему "Національна Стратегія Кібербезпеки 2021 – 2025".
Нарада Ради нацбезпеки про кібератаки: коротко
- РНБО 25 жовтня провела нараду Національного координаційного центру. Темою стало питання захисту паливно-енергетичного комплексу України від російських кібератак.
- Пріоритетом було створення галузевого центру кібербезпеки при Міністерстві енергетики.
- Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов заявив, що "ми перебуваємо у стані війни з Росією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів".
- Обговорили також створення в Україні кібервійськ і підготовки необхідного законопроєкту.