На тлі падіння Іл-76 у Генштабі зробили заяву

У Генштабі ЗСУ зробили заяву на тлі інформації про падіння російського літака Іл-76 у небі над Бєлгородською областю. Там заявили, що Росія збільшила кількість військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

За словами військових, інтенсивність обстрілів Росії прямо пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків.

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Що заявили українські військові

Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації,

– заявили наші військові.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що Росія продовжує стратегію терору. Зокрема, й на Харківському напрямку. Адже Кремль застосовує ракети, щоб знищити Харків та вбити цивільних. Аналогічна ситуація й в інших містах України.

Українські бійці зауважили, що тільки за останній тиждень Росія завдала по Харківській області 19 ракетних ударів, застосувавши:

26 зенітно-ракетних систем С-300;

3 "Іскандер-М".

"Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі – одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків", – підсумували військові.

Вони запевнили, що через збільшення інтенсивності атак ворога ЗСУ будуть і надалі вживати заходів, щоб знищувати засоби доставлення, контролю за повітряним простором, щоб знищувати терористичну загрозу, включно з тією, яка на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

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У Бєлгородській області впав літак Іл-76