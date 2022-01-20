На тлі російської агресії Макрон закликав ЄС переозброїтися
Джерело:France24
Еммануель Макрон заявив, що безпека Європи потребує стратегічного переозброєння. Президент Франції закликав до цього на тлі агресії зі сторони Росії.
Відповідну заяву Макрон зробив у промові на засіданні Європарламенту на честь початку піврічного головування Франції в Європейській Раді. Це трапилось 19 січня.
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Президент Франції закликав Європу переозброїтися
Еммануель Макрон у своєму зверненні:
- закликав до "відвертих" переговорів з Росією;
- пояснив, що настав час Євросоюзу переозброюватися та побудувати новий договір колективної безпеки через загрозу російського вторгнення в Україну.
Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння,
– заявив Макрон.
Також політик пояснив, що все-таки в основі діалогу з Кремлем мають бути принципи, що виключають примус та "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів або організацій відповідно до їхніх бажань".
Останню заяву президент Франції зробив на тлі так званих "гарантій безпеки" Кремля. Згідно з ними, Росія хоче отримати від НАТО гарантій щодо нерозширення у Східній Європі, зокрема мовиться про ненадання членства Україні. У США, ЄС та НАТО виступають проти та неодноразово про це заявляли.
Коротко про загрозу вторгнення Росії
- Росія ще з жовтня 2021 року стягує війська до кордону з Україною. 19 січня 2022 року в Міноборони України заявили, що Кремль завершив цей процес. Наразі біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.
- 19 січня Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії. Адже після російського вторгнення в Україну обмеження не матимуть ефективності.
- У цей же день Олексій Резніков заявив, що у випадку нападу Росії декілька мільйонів мігрантів, наших біженців будуть залишатися на українсько-польському кордоні, а може й на кордоні між Польщею та Німеччиною. Це буде катастрофою для Європи.
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