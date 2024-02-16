Годинник цокає, – Байден після смерті Навального зробив заяву про допомогу Україні

Президент США виступив із заявою на тлі новин про смерть Олексія Навального. У цьому контексті він пригадав про агресію Росії в Україні.

Джо Байден у своєму виступі заявив, що Путін відповідальний за смерть Навального. За словами президента США, це ще один доказ жорстокості Путіна, пише 24 Канал.

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Що заявив Байден про Україну

Джо Байден заявив, що Владімір Путін переслідує своїх громадян та навіть громадян інших країн. Президент США закликав подивитись на те, що відбувається в Україні.

Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів. Якщо ми не зможемо підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Це увійде в історію і матиме величезні наслідки. Час іде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним,

– заявив Джо Байден.

Щодо України, то Байден запевнив, що США мають "надати фінансування, щоб Україна могла продовжувати захищатися".

Американський лідер пригадав, що Палата представників США на два тижні йде у відпустку і почне працювати тільки 28 лютого.

Два тижні! Вони ідуть на два тижні! Що вони собі думають, Боже мій!,

– сказав Байден.

Він також додав, що це збільшує стурбованість та "майже паніку" щодо того, що чи справді Сполучені Штати Америки є надійним союзником. Джо Байден заявив, що це обурливо.

Тож американський лідер додав, що це має статись, що США мають допомогти Україні зараз. Адже нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута.

Що ще заявив Байден: коротко