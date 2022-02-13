США рішуче реагуватимуть на агресію Росії, – Байден терміново поговорив з Зеленським

Увечері 13 лютого Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Головною темою розмови стала загроза, яку створює Росія.

Лідери України та США обговорили безпекову ситуацію. Напередодні Джо Байден телефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну, повідомляє 24 канал.

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Про що говорили політики

Джо Байден та Володимир Зеленський обговорили дипломатичні зусилля, яких докладають для врегулювання напруги між Україною та Росією. У Байдена вже опублікували перші подробиці перемовин. Там наголосили, що політик підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Байден ясно дав зрозуміти, що США разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України,

– запевнили у Білому домі.

Як там підкреслили, обидва лідери погодилися, що важливо продовжувати врегулювання ситуації у дипломатичний спосіб. А також – стримування у відповідь на нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

Що каже Зеленський

Президент Зеленський написав про розмову з Байденом у своєму твітері. Деталі він пообіцяв оприлюднити пізніше, а поки лише лаконічно зазначив, що обговорювали:

безпеку;

економіку;

наявні ризики;

санкції;

російську агресію.

ЗМІ повідомляють, що знають дату можливого вторгнення

11 лютого Джо Байден закликав американців негайно покинути територію України. Через це у низці видань почали "передбачати" дату вторгнення. Зараз найпоширенішою версією є те, що Росія почне ескалацію нібито 16 лютого.

Після заяви Байдена десятки країн закликали своїх громадян не їхати до України, а тим хто зараз у нашій країні – покинути її. Однак влада закликає не панікувати.

Через заяви про вторгнення нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця приземлятися в Києві під час рейсу з Мадейри, була вимушена посадити свій літак у Кишиневі.

Натомість ізраїльські компанії навпаки збільшили кількість рейсів до України, однак для того, щоб евакуювати своїх громадян. За даними ЗМІ, тамтешній уряд нібито попередили з США, що буцімто вторгнення почнеться 15 лютого

Однак у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків. Однак від польотів над Чорним морем на час проведення російських навчань рекомендують утриматися.

Президент Володимир Зеленський коментуючи інформацію про можливий напад 16 лютого заявив, що він вимагає доказів, які підтверджують це.

Володимир Зеленський прокоментував інформацію про дату вторгнення: дивіться відео