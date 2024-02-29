До +17 у перший день весни: в яких областях буде найтепліше 1 березня

Довгоочікувана весна в перші дні принесе тепло, але надалі можливе похолодання і морози. Втім, 1 березня можна порозкошувати.

Найтепліше буде на Заході України – там стовпчики термометрів сягнуть +14 градусів. Трохи менше буде в центральних і південних областях, найнижча температура буде на Сході – до +8 градусів. Рекордно тепло у Сімферополі (до +15) та в Ужгороді (до +17). Синоптики прогнозують, що температура на початку березня буде вищою за норму.

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Прогноз погоди по Україні на 1 березня

Синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Уночі та вранці на Правобережжі місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме від +3 градусів до -2, у східних областях буде -1...-6 градусів. Удень чекаємо на +6...+11 градусів тепла. У західних областях та в Криму вночі 0...+5 градусів, а от удень – цілих +12...+17 градусів (у Карпатах +4...+9 градусів).

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність і без опадів, уночі та вранці місцями по області тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура в області вночі становитиме від +3 до -2 градусів, удень буде +6...+11, у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +15...+17

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +11...+13

Чернівці +12...+14

Хмельницький +12...+14

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +9...+11

Вінниця +10...+12

Одеса +10...+12

Миколаїв +12...+14

Херсон +9...+11

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +9...+11

Черкаси +9...+11

Чернігів +8...+10

Суми +7...+9

Полтава +7...+9

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +7...+9

Луганськ +6...+8

Харків +6...+8



Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Укргідрометцентр