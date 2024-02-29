До +17 у перший день весни: в яких областях буде найтепліше 1 березня

29 лютого 2024, 14:42
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Джерело:

Укргідрометцентр

Довгоочікувана весна в перші дні принесе тепло, але надалі можливе похолодання і морози. Втім, 1 березня можна порозкошувати.

Найтепліше буде на Заході України – там стовпчики термометрів сягнуть +14 градусів. Трохи менше буде в центральних і південних областях, найнижча температура буде на Сході – до +8 градусів. Рекордно тепло у Сімферополі (до +15) та в Ужгороді (до +17). Синоптики прогнозують, що температура на початку березня буде вищою за норму.

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Прогноз погоди по Україні на 1 березня

Синоптики очікують мінливу хмарність і без опадів. Уночі та вранці на Правобережжі місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме від +3 градусів до -2, у східних областях буде -1...-6 градусів. Удень чекаємо на +6...+11 градусів тепла. У західних областях та в Криму вночі 0...+5 градусів, а от удень – цілих +12...+17 градусів (у Карпатах +4...+9 градусів).

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність і без опадів, уночі та вранці місцями по області тумани. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура в області вночі становитиме від +3 до -2 градусів, удень буде +6...+11, у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +9...+11
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +12...+14
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +12...+14
  • Луцьк +12...+14
  • Рівне +12...+14
  • Житомир +9...+11
  • Вінниця +10...+12
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +12...+14
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +13...+15
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +9...+11
  • Чернігів +8...+10
  • Суми +7...+9
  • Полтава +7...+9
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +7...+9
  • Луганськ +6...+8
  • Харків +6...+8


Прогноз погоди в Україні на 1 березня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова