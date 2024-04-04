Вночі до нуля, вдень до +19 градусів: прогноз погоди в Україні на 5 квітня

Весняна погода мінлива, тож часом тепло змінюється рвучким вітром і похолоданням. На п'ятницю 5 квітня синотики прогнозують більше тепла, ніж це було у четвер. Середня температура становитиме близько +15 градусів.

Найхолодніше буде на Сході. В Ужгороді чекаємо до +19, тож можна досхочу милуватися сакурами, у Миколаєві та Херсоні також +19, а у Вінниці, Запоріжжі та Сімферополі до +17. На Заході слід узяти парасольки, адже буде дощ. Гуляйте між квітучих дерев, але не забудьте про шарфи та легкі куртки!

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Якою буде погода в Україні 5 квітня

5 квітня в західних, вдень і в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Вітер південно-західний (на Лівобережжі – північний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6, у північних областях місцями 0...-2, вдень +11...+16. На Закарпатті та у південній частині вночі +4...+9, вдень +15...+20.

На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вночі близько нуля, вдень +2...+7.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Очікуємо хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +3 до -2, вдень +11...+16, у Києві вночі 0...+2, вдень +13...+15.

Погода в обласних центрах

Київ +13...+15

Ужгород +17...+19

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +13...+15

Чернівці +14...+16

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +14...+16

Житомир +13...+15

Вінниця +15...+17

Одеса +14...+16

Миколаїв +17...+19

Херсон +17...+19

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +14...+16

Черкаси +14...+16

Чернігів +11...+13

Суми +10...+12

Полтава +12...+14

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +12...+14

Луганськ +11...+13

Харків +13...+15

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня / Укргідрометцентр