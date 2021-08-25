Точно не запрацює у вересні та жовтні, – Омельченко про запуск "Північного потоку-2"

25 серпня 2021 , 13:02
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Джерело:

24 канал

Ймовірна дата завершення будівництва "Північного потоку- 2" – 12 вересня. Однак це не означає, що він тоді запрацює.

Про це в ефірі 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він наголосив, що російський газон 100% не почне працювати у вересня, навіть якщо і завершиться технічна прокладка труб.

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Як пояснив Омельченко, це зумовлено тим, що спочатку необхідно здати в експлуатацію газогін. Це може зайняти і 3 місяці, і роки.

Важко сказати, коли він реально запрацює. Але це точно не буде у вересні. Я думаю у жовтні теж не буде,
– додав він.

Для того, щоб російський газопровід необхідно затвердити низку технічних та бюрократичних процедур, зокрема:

  • отримати затвердження у приймальних комісіях;
  • газогін необхідно сертифікати;
  • "Північний потік-2" мусять застрахований; 
  • він має відповідати "Третьому економічному пакету". 

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Автор: Тетяна Сукач