Токаєв оголосив про вихід військ ОДКБ з Кахастану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що так звані "миротворці" Організації Договору колективної безпеки завершили свою "місію". Тепер вони покинуть територію країни.

Свої війська ОДКБ почне виводити уже 13 січня. Про це Токаєв заявив під час наради в Алмати.

Зауважте З охороною та гелікоптерами: Токаєв вперше від початку сутичок приїхав в Алмати

Токаєв подякував ОДКБ

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що перед виведенням військ він провів переговори з лідерами країн Організації Договору колективної безпеки, тобто з представниками Білорусі, Вірменії, Росії, Киргизстану та Таджикистану.

Президент Казахстану заявив, що так звані "миротворці" допомогли "стабілізувати ситуацію в країні". Традиційно Токаєв назвав мітингувальників "бандитами і терористами".

Безперечно, це (введення військ ОДКБ, – 24 канал) мало велике психологічне значення для відбиття агресії терористів та бандитів. Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав,

– заявив Токаєв.

Війська ОДКБ в Казахстані: головне

З 3 січня 2022 року в Казахстані серйозно загострилися протести. Спершу приводом було підвищення вартості газу, потім мітингувальники висунули низку політичних вимог.

Через це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням ввести свої війська.

Того ж вечора Радбез ОДКБ погодився ввести своїх так званих "миротворців" до Казахстану.

Усі члени ОДКБ заявляли, що їхні військові не братимуть участі в придушенні протестів, однак "миротворців" залучили до зачистки аеропорту в Алмати.

Командував силами так званих "миротворців" керівник спецоперації з окупації українського півострова Крим у 2014 році Андрій Сердюков.

Більше про події в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео