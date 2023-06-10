Черговий удар у спину: Токаєв відмовився їхати на економічний форум в Росію

Очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вчергове показав, що не хоче інтегруватися з російською владою. Так, казахський очільник вирішив не їхати на економічний форум, який проходитиме у російському Санкт-Петербурзі.

Попри це, на цю зустріч він відправив 2 людини зі свого уряду. Офіційно Токаєв про причини свого рішення не повідомляв.

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Токаєв не поїде не форум в Росію

В уряді Казахстану зазначили, що замість Токаєва на так званий Петербурзький міжнародний економічний форум поїдуть 2 представники від країни, а саме перший заступник прем'єр-міністра Роман Скляр та заступник міністра національної економіки Тимур Жаксиликов.

Однією з ймовірних причин відмови казахського президента є його критика Євразійського економічного союзу, куди входять Казахстан, Росія, Білорусь, Вірменія й Киргизія. Токаєв неодноразово заявляв, що цей союз фактично розвалився на 2 частини, і засуджував "феномен союзної держави" Росії й Білорусі з "одним на двох" ядерною зброєю.

Також Токаєв досить жорстоко заявляв, що не бажає політичної інтеграції з Москвою та наголошував, що Казахстан має свій суверенний політичний курс.

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