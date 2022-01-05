Токаєв через протести звернувся до ОДКБ і просить військову допомогу

5 січня 2022 , 20:36
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Джерело:

"24 Хабар"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доречним і своєчасним звернення до країн ОДКБ. Тому в Казахстан можуть направити війська з Білорусі та Росії.

Як сказав президент Казахстану, він вже звернувся до глав держав ОДКБ. Про це Токаєв заявив у зверненні до нації, яке транслювали ЗМІ. 

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Президент назвав протести "терористичною загрозою"

Токаєв попросив членів ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". Так президент охарактеризував протести у країні. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту – актом агресії.

Ведуть бої з курсантами училищ, триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Тому я вважаю, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. ТОму я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози,
– сказав Токаєв.

Зверніть увагу! ОДКБ – це Організації Договору про колективну безпеку. До складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

За словами президента, у Казахстані триває антитерористична операція. 

Головне про протести в країні

  • Акції протесту тривають у Казахстані з 3 січня. Причиною спочатку було підвищення ціни на газ. Згодом влада скасувала зростання вартості газу, у відставку пішов уряд.
  • Проте протести набирають обертів і вимоги казахів спрямовані на зміну політичної системи. Президент Токаєв пообіцяв жорстку реакцію на дії мітингувальників.
  • Токаєв сам очолив Радбез країни, на цій посаді він замінив Нурсултана Назарбаєва.
  • Казахські мітингувальники продовжують штурмувати адміністративні будівлі в Алмати. Демонстрантам вдалось захопити приміщення Комітету національної безпеки.

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Автор: Оксана Княжик