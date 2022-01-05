Токаєв через протести звернувся до ОДКБ і просить військову допомогу
Джерело:"24 Хабар"
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доречним і своєчасним звернення до країн ОДКБ. Тому в Казахстан можуть направити війська з Білорусі та Росії.
Як сказав президент Казахстану, він вже звернувся до глав держав ОДКБ. Про це Токаєв заявив у зверненні до нації, яке транслювали ЗМІ.
До теми В ОКДБ заявили, що відправляють свої війська у Казахстан
Президент назвав протести "терористичною загрозою"
Токаєв попросив членів ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". Так президент охарактеризував протести у країні. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту – актом агресії.
Ведуть бої з курсантами училищ, триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Тому я вважаю, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. ТОму я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози,
– сказав Токаєв.
За словами президента, у Казахстані триває антитерористична операція.
Головне про протести в країні
- Акції протесту тривають у Казахстані з 3 січня. Причиною спочатку було підвищення ціни на газ. Згодом влада скасувала зростання вартості газу, у відставку пішов уряд.
- Проте протести набирають обертів і вимоги казахів спрямовані на зміну політичної системи. Президент Токаєв пообіцяв жорстку реакцію на дії мітингувальників.
- Токаєв сам очолив Радбез країни, на цій посаді він замінив Нурсултана Назарбаєва.
- Казахські мітингувальники продовжують штурмувати адміністративні будівлі в Алмати. Демонстрантам вдалось захопити приміщення Комітету національної безпеки.
Все, що ви могли пропустити про ситуацію в Казахстані: дивіться відео