Токаєв через протести звернувся до ОДКБ і просить військову допомогу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доречним і своєчасним звернення до країн ОДКБ. Тому в Казахстан можуть направити війська з Білорусі та Росії.

Як сказав президент Казахстану, він вже звернувся до глав держав ОДКБ. Про це Токаєв заявив у зверненні до нації, яке транслювали ЗМІ.

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Президент назвав протести "терористичною загрозою"

Токаєв попросив членів ОДКБ сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". Так президент охарактеризував протести у країні. Він назвав протестувальників міжнародними терористами, а самі акції протесту – актом агресії.

Ведуть бої з курсантами училищ, триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Тому я вважаю, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії. ТОму я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу у подоланні цієї терористичної загрози,

– сказав Токаєв.

ОДКБ – це Організації Договору про колективну безпеку. До складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

За словами президента, у Казахстані триває антитерористична операція.

Головне про протести в країні

Акції протесту тривають у Казахстані з 3 січня. Причиною спочатку було підвищення ціни на газ. Згодом влада скасувала зростання вартості газу, у відставку пішов уряд.

Проте протести набирають обертів і вимоги казахів спрямовані на зміну політичної системи. Президент Токаєв пообіцяв жорстку реакцію на дії мітингувальників.

Токаєв сам очолив Радбез країни, на цій посаді він замінив Нурсултана Назарбаєва.

Казахські мітингувальники продовжують штурмувати адміністративні будівлі в Алмати. Демонстрантам вдалось захопити приміщення Комітету національної безпеки.

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