Останні кілька днів вибухало гарно: куди влучила "бавовна" в Токмаку та Бердянську

Сезон "бавовни" на тимчасово окупованих територіях триває. Попри зиму, росіянам дуже гаряче у Токмаку та Бердянську, зокрема.

Про це в розмові з 24 Каналом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що вибухи лунали протягом останніх декількох днів.

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Вибухи у Токмаку і Бердянську

За словами Федорова, у Токмаку вибухало на околицях міста, у промисловій зоні. Її росіяни давно перетворили на свою військову базу.

"Тож, вчергове точно була ліквідація ворога", – сказав міський голова Мелітополя.

У Бердянську вибухи відбулися безпосередньо на нафтобазі, яка раніше була для нашої Нацгвардії. Її ворог намагався перебудувати для себе, щоб використовувати у власних цілях.

"Але ми розуміємо, що на території тимчасово окупованого Бердянська добре працює спротив і одразу разом з нашими силами спротиву наші героїчні військові та спецслужби зробили так, щоб ця нафтобаза не могла була використана ворогом на тимчасово окупованій території", – додав Федоров.

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