В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який обіймав посаду "керівника міліції" – ЗМІ

Збройні Сили України продовжують ліквідувати російських окупантів. Це стосується й колаборантів, зрадників України.

У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів

Так, 30 листопада стало відомо про загибель колаборанта, який співпрацював з окупантами у Токмаку, що на Запоріжжі. Ліквідований Олексій Кошель був так званим "керівником міліції" росіян.

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Після успішної роботи артилерії ЗСУ по позиціях окупантів у тимчасово окупованому Токмаку було ліквідовано так званого начальника УВС міста Токмака та Токмацького району. Плюс ще один пішов до Кобзона,

– йдеться у повідомленні.

У Токмаку ЗСУ ліквідували "керівника міліції" окупантів / Фото з телеграм-каналу РИА-Мелитополь

Зазначається, що наразі офіційної інформації про загибель колаборанта ще немає, тому очікуються деталі.

Що відбувається у Запорізькій області: коротко

У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок на Запоріжжі, внаслідок чого загинуло немовля. Малюк навіть не встиг отримати свідоцтво про народження.

Наші захисники роблять усе можливе для того, щоб ворог заплатив за ті злочини, які він чинить в Україні. Так, ЗСУ вдалося знищити ЗРК С-300 росіян, яким вони забрали життя немовляти.

Росіяни продовжують цинічно знущатися з українців на окупованих територіях. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, людей забирають в полон та катують. Зокрема, одну жінку понад тиждень тримали в морському контейнері, до чоловіків застосовують тортури з електрикою.

Втрати ворога станом на 30 листопада

Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 28 листопада вже знищили понад 88 000 загарбників, лише за минулу добу – 500 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2914;

бойових броньованих машин – 5872;

артилерійських систем – 1902;

РСЗВ – 395;

засоби ППО – 210;

літаків – 280;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;

крилатих ракет – 531;

кораблів / катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429;

спеціальної техніки – 163.

Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.

До речі – ЗСУ завдають втрат ворогу на Запоріжжі: дивіться відео