За понад 1 000 кілометрів від України: "Атеш" провів розвідку на базі окупантів у Тольятті

Проукраїнські агенти здатні заходити навіть у глибокий тил ворога. Зокрема, партизанам вдалось відправити свою людину на розвідку в Самарську область Росії, а саме – місто Тольятті. Там розташована військова база окупантів.

У середу, 22 листопада, у партизанському русі "Атеш" поширили кадри з військової бази росіян у місті Тольятті. Там зазначили, що їхні агенти продовжують вести спостереження за об'єктами збройних сил ворожої держави.

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Агенти "Атеш" проникли у глибокий тил Росії

Об'єкт, щодо якого проводили розвідку партизани, розташований у Куніївському лісі за координатами 53.480366, 49.409837.

Це близько 1 000 кілометрів автошляхами від Москви на південний схід і близько 1 200 кілометрів від українського кордону в Харківській області.

Розташування військової бази Росії у Тольятті: дивіться на карті від Google maps

Як констатують в "Атеш", їхні агенти активно працюють в Тольятті та передають інформацію про місця дислокації в Росії та її військових баз. Зокрема, на цьому об'єкті окупанти зберігають снаряди різних типів.

Цього разу було здійснено вилазку на військовий об'єкт у Куніївському лісі. Територія обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. Також, об'єкт має власну систему подачі води та водосховища. Чи згодні отриманої інформації там зберігаються різні типи боєприпасів.

Агенти "Атеш" провели розвідку на базі в Тольятті / Фото з телеграм-каналу партизанського руху

Українські партизани працюють навіть у Москві