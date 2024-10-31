Серйозний сигнал: чому в пресі з'явилась секретна інформація про “Томагавки”

Україна звернулась до США по крилаті ракети великої дальності. Але зробила це конфіденційно: прохання надати "Томагавки" було у секретній частині плану, представленого Володимиром Зеленським партнерам. Але ця інформація врешті з'явилась в ЗМІ, і це прикрий випадок для дипломатичних відносин України із Заходом.

Таку думку висловив 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, коментуючи публікації американських медіа, які оприлюднили інформацію про "Томагавки" для України. За його словами, у закритій частині куди більше пунктів.

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Публічно відмовити легше

Політолог певен, що потрапляння закритої інформації у публічний простір невипадкове. У такий спосіб американський істеблішмент уникає незручної ситуації, коли доводиться озвучувати неприємні речі тет-а-тет.

Коли інформація стала надбанням громадськості та світової спільноти, набагато легше висловлювати аргументи, що це ескалація і ця зброя проблеми України не вирішить. Інша справа, казати це за зачиненими дверима та чути аргументи у відповідь,

– зауважив Джигун.

Втрачено фактор раптовості

Політолог наголошує на тому, що інцидент з "Томагавками" не стане причиною дипломатичної кризи між Україною та партнерами. Але можливість тиску, яка була на меті Плану перемоги та фактор неочікуваності, на який так розраховували на Банковій – тепер очевидно втрачено.

"Це не фатальний, але неприємний прецедент для нас. Це означає лише поступову делегітимізацію Плану перемогу в очах західної спільноти самою ж західною спільнотою", – резюмував партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Також Максим Джигун нагадав, що у питанні військової допомоги слід зважати передусім не на різновиди зброї, а на політичне рішення на її застосування. І щойно обмежень стане менше, нове озброєння потрапить до пакетів допомоги від партнерів.

Нагадаємо, у вересні Україна підготувала План перемоги, який згодом презентувала партнерам. Він містить кілька основних пунктів: членство України в НАТО, зняття обмежень на використання зброї, пакет озброєнь стримування на території України та посилення санкцій проти Росії.