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Tommy Hilfiger презентував лінійку розумного одягу: що вміє новинка

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Розумний одяг від Tommy Hilfiger
Розумний одяг від Tommy Hilfiger / engadget.com

Бренд Tommy Hilfiger презентував лінійку одягу Jeans Xplore. Фішка полягає в тому, що одяг має смарт-теги з Bluetooth, які відстежують, як довго користувач її носить.

Про це пише видання Tehnot.com.

Колекція одягу може синхронізуватись зі смартфоном через мобільний додаток, який підраховує за частоту носіння одягу. За це нараховуються спеціальні бали. Окрім того, в цьому одязі треба ходити у певних місцях, тоді теж є змога заробити додаткові бали.

Ці зібрані бали можна обміняти на знижки і продукцію з символікою бренду.

Лінійку одягу Jeans Xplore

Одяг Jeans Xplore ставить бали за його носіння

У колекції розумного одягу футболки, худі та куртки. Щоправда купити Xplore поки що можна тільки в США.

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Теги: Мода LifeStyle Техно Ґаджети Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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