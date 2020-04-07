Топ-100 багатіїв втратили 408 мільярдів доларів за два місяці, найбільше – власник Louis Vuitton
Пандемія коронавірусу завдала чималого удару по економіці. Свої статки втратили й найбагатші люди планети.
Лише за лютий-березень 2020 року статки 100 найбагатших людей планети зменшилися на 408 мільярдів доларів. Такі результати оприлюднив Hurun Institute в Шанхаї.
Найбільших втрат зазнав французький мільярдер Бернар Арно. Він володіє 47% акцій компанії LVMH, якій належать такі бренди, як Louis Vuitton, Celine, Christian Dior і Bulgari. Акції LVMH впали на 15% за два місяці, а статки 71-річного Арно скоротилися на 30 мільярдів доларів – зі 107 мільярдів до 77 мільярдів доларів.
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Головний виконавчий директор Amazon Джеф Безос втратив 9 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу. Однак він і надалі залишається найбагатшою людиною у світі – 131 мільярд доларів.
Загалом за лютий-березень 2020 року 86 мільярдерів зі списку топ-100 від Hurun Institute зазнали збитків. Але є й ті, хто навпаки – збільшив свої доходи. Таких дев'ять. Серед них і засновник платформи відеоконференцій Zoom Юань Чжен. Після оголошення карантину в різних країнах, вартість акцій Zoom зросла більше, аніж у двічі. З ними зросла і сума статків Юань Чжена – з 3,5 мільярда доларів до 8 мільярдів доларів.
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Пандемія коронавірусу зменшила й загальну кількість доларових мільярдерів. У січні 2020 року їх було 2816. До кінця березня їх кількість скоротилася на 20% – до 2253 осіб.
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