Топ-10 найсексуальніших фото учасниці шоу "Танці з зірками 2018" Катерини Бєлявської

26 серпня в Україні відбулась прем'єра популярного шоу "Танці з зірками 2018". Серед учасників проекту – відомі зірки та танцівники. Зокрема, Катерина Бєлявська, яка вже приголомшила мережу звабливими знімками.

В першому ефірі проекту "Танці з зірками 2018" стало відомо, які танцівники виходитимуть на паркет зі знаменитостями. Так, боксер Денис Берінчик наполегливо вивчає танцювальні па під наглядом Катерини Бєлявської. За словами Влада Ями, дівчина може похизуватись чималими здобутками та вправністю на паркеті, а у світі, мабуть, не знайдеться підтримки, яку б не змогла виконати Катерина.

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Однак не тільки професійними досягненнями може похизуватись Катерина Бєлявська. Танцівниця активно веде свій блог в соціальній мережі Instagram, де опублікувала чимало сексапільних фото. Оголена у ванній, топлес, в купальниках або в білизні – Катерина Бєлявська приголомшує мережу пікантними світлинами.

Журналісти LifeStyle 24 підібрали Топ-10 найгарячіших знімків танцівниці, які заворожують красою та сексуальністю.



Танцівниця Катерина Бєлявська



Учасниця шоу "Танці з зірками 2018"



Зваблива Катерина Бєлявська



Катерина Бєлявська знялась топлес



Сексапільні фото Катерини Бєлявської



Танцівниця Катерина Бєлявська – "Танці з зірками 2018"



Учасниця популярного шоу "Танці з зірками 2018"



Пікантна фотосесія



Катерина Бєлявська на відпочинку