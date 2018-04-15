Топ-5 блогів тижня: українські заробітчани, санкції проти Росії та зустріч Меркель із Порошенко

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги.

1. Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила

Польща змінює правила для трудових мігрантів. Які це зміни і як вони вплинуть на українських заробітчан – з'ясовував сайт "24".

2. Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії

Введення США персональних санкцій проти 38 російських олігархів і компаній сталося, як грім серед ясного неба. Кремлівський список, який був оприлюднений в січні 2018 року, в Росії не сприймали всерйоз і відверто сміялися.

3. Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України

За підсумками парламентських виборів в Угорщині правляча консервативно-націоналістична партія Fidesz-KDNP прем'єр-міністра Віктора Орбана не лише залишилася при владі, а навіть має можливість наступну каденцію правити країною одноосібно, не потребуючи жодного партнера. Що це означає для Європи та для України?

4. А если введут эмбарго не на алюминий, а на нефть с газом – что притихли, дошло?

Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности – больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.

5. Путін поза грою: як Меркель і Порошенко обійшлися без президента РФ

10 квітня президент України Петро Порошенко навідав свою колегу Ангелу Меркель у Берліні. Окрім німецької канцлерки, Порошенко мав заплановані зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле і міністром закордонних справ Гайко Маасом.

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