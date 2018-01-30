"Топаз" може просити про амністію, – адвокат
23:17, 30 січня 204 Читать новость на русском
Засуджений до 8 років ув’язнення антимайданівець Ігнат Кромський із позивним "Топаз" може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію.
Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на адвоката ув’язненого антимайданівця Олександра Шадрина.
"Кромський має право подати клопотання на умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію", – сказав захисник.
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Адвокат додав, що Кромському не врахували дні, проведені у СІЗО, після скасування "закону Савченко".
Нагадаємо, 30 січня суд визнав Ігната Кромского винним у скоєнні низки злочинів та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерело: 24 Канал
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