"Топаз" може просити про амністію, – адвокат

Засуджений до 8 років ув’язнення антимайданівець Ігнат Кромський із позивним "Топаз" може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на адвоката ув’язненого антимайданівця Олександра Шадрина.

"Кромський має право подати клопотання на умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію", – сказав захисник.

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Адвокат додав, що Кромському не врахували дні, проведені у СІЗО, після скасування "закону Савченко".

Нагадаємо, 30 січня суд визнав Ігната Кромского винним у скоєнні низки злочинів та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.