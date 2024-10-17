"Це дуже страшно": росіяни пробують закріпитися в Торецьку, де вже нічого нема, – ОТУ "Луганськ"

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла про те, що відбувається на Торецькому напрямку. За її словами, некоректно говорити про те, скільки відсотків Торецька контролюють ЗСУ, адже ворог нищить місто.

Як указала Анастасія Бобовнікова в ефірі телеканалу "Київ", у Торецьку все одно залишаються цивільні. Відповідно до даних Генштабу на 8 ранку 17 жовтня, на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

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Що відбувається в Торецьку

Одразу скажу, що говорити про відсотки в місті, в якому ведуться активні бойові дії, дуже складно, тому що лінія зіткнення постійно переміщається, і говорити, що сьогодні ми контролюємо 40%, 50% або ще якось, дуже-дуже важко і, мабуть, навіть трохи некоректно,

– пояснила речниця.

Вона розповіла про цинічну тактику ворога. Росіяни намагаються захопити місто, стираючи його з лиця землі артилерією, авіацією та дронами. А згодом малими штурмовими групами заходять на вже випалену землю – намагаються закріпитися там, де фактично нічого немає.

"На жаль, ворог стирає з лиця землі місто Торецьк. Якщо ви бачили кадри, як виглядає Торецьк, це дуже страшно – там усі будинки згоріли, залишилися лише бетонні коробки", – сказала Бобовнікова.

Ситуація у Торецьку на карті DeepState

Власне, на карті видно, що ворог захопив частину міста. Це підтвердили в ОТУ "Луганськ" у понеділок. Тоді мовилося про те, що у разі відступу з Торецька Сили оборони відійдуть на укріплені позиції поблизу міста.

16 жовтня повідомили, що загарбники "розбирають" місто, стріляючи по забудові.