У Торецьку під час евакуації цивільних під ворожий обстріл потрапили волонтери: є постраждалий

Екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів. Це сталося під час евакуації жителів міста Торецьк Донецької області вдень, 25 червня.

Зазначається, що російські загарбники завдали удару по місту приблизно о 09:30. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалий.

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У Торецьку волонтери потрапили під обстріл

25 червня 2024 року екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька. Армія Росії завдала удару по місту приблизно о 09:30,

– йдеться у повідомленні волонтерів.

За їхніми словами, під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої на той момент встиг забрати двох людей і прямував до ще чотирьох жителів міста.

Однак ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.

У фонді також повідомили, що через погіршення безпекової ситуації у Торецьку зараз "Схід SOS" отримує багато заявок на евакуацію.

"Сьогодні там працювали три екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, двоє з них – представники маломобільних груп", – кажуть волонтери.

В організації також наголосили, що обстріл місії з боку ворога є черговим воєнним злочином, здійснений окупаційною армією країни-агресорки.

Зауважимо, останнім часом російські військові посилили атаки на напрямку Торецьк – Горлівка. Високу активність бойових дій окупанти підтримували на цій ділянці фронту до 22 червня включно. Вочевидь окупанти намагаються просунутись до цього міста, щоб вибороти військову перевагу.