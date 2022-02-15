Торгівля повітрям, – Лавров вже передбачив реакцію Заходу на відведення військ Росії

Міноборони Росії 15 лютого заявило про завершення частини військових навчань. Сергій Лавров наголосив, що це відбулося не на численні прохання Заходу.

Росія виконує свої плани, – Лавров

Часткове завершення навчань чітко відповідає російському плану. Про це міністр закордонних справ заявив російським ЗМІ.

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Мовляв, навчання припинили не тому, що цього вимагав Захід. І взагалі Росія робитиме лише так, як і планувала. Тому, за словами Лаврова, жодної заслуги західних політиків у цьому немає.

Я вас запевняю, Захід, якщо ще не сказав, то обов'язково скаже: "Ось бачите, ми як натиснули на них. Як Байден цикнув, вони одразу злякалися і виконали наші вимоги". Це – торгівля повітрям. Наші західні колеги досягли в цьому великого успіху,

– наголосив очільник МЗС Росії.

Що відомо про відведення військ

Зранку 15 лютого у Росії заявили, що завершили низку своїх військових навчань. Тому частина контингенту повертається на місця постійної дислокації. Підрозділи південного та західного військових округів розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт. Водночас решта навчань продовжуються.

Коротко про можливу ескалацію

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що біля наших кордонів є 127 тисяч російських військових. Цього, за словами політика, аж ніяк недостатньо для повномасштабного нападу.

Водночас у Пентагоні кажуть, що Росія стягнула додаткові війська під кордон України, а також кораблі у Чорне море.

15 лютого Держдума схвалила звернення про визнання бойовиків на Донбасі. Тепер його відправлять на розгляд Володимиру Путіну.

У відповідь на такі дії Кремля Верховна Рада України проголосувала за звернення до міжнародних організацій та держав з проханням не визнавати "легітимізацію" російських маріонеток.

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