Місто практично знищене, сотні постраждалих: смертельний торнадо обвалився на Арканзас

У США лютує негода. У штаті Арканзас пройшов потужний смерч, який забрав життя щонайменше 4 людей.

Стихія накрила регіон у п'ятницю, 31 березня. Найбільше постраждало місто Літл-Рок.

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Торнадо зруйнував багато будинків

За даними місцевої влади, у районі Літл-Рок загинула щонайменше одна людина і понад два десятки отримали поранення, деякі з них – у критичному стані. Водночас місто Вінн, на північному сході Арканзасу, також зазнало руйнувань За попередніми даними, там загинули дві людини, які опинилися під уламками.

У США лютує негода: дивіться відео

Торнадо в Літл-Року спершу пронісся через квартали в західній частині міста та розтрощив невеликий торговий центр. Потім він перетнув річку Арканзас і посунувся у навколишні міста, де завдав значних збитків будинкам, підприємствам і транспортним засобам.

Губернаторка Сара Хакабі Сандерс оголосила надзвичайний стан і активувала Національну гвардію. Вона повідомила, що наразі машин швидкої допомоги не вистачає, тому людей до лікарень доставляє поліція.

Крім того, без електропостачання залишилися близько 70 тисяч мешканців. Начальник міської поліції Річард Денніс повідомив, що місто з приблизно 8000 жителями зазнало "повного знищення".

На людей обвалився театр

Офіційні особи повідомили, що під час торнадо в місті Белвідер, штат Іллінойс, обвалився дах театру. Відомо, що одна людина загинула, ще 28 – отримали поранення, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

Внаслідок торнадо щонайменше 4 людини загинули: відео

У відділі поліції Белвідера зазначили, що обвал стався в театрі Apollo під час концерту. Начальник пожежної служби Шон Шадл повідомив, що на момент обвалу у театрі перебували 260 осіб. Він додав, що служби реагування також врятували людину із ліфта.

За попередніми даними, понад 94 тисячі споживачів були знеструмлені в Іллінойсі, близько 80 тисяч – в Індіані та понад 65 тисяч – в Арканзасі.

Наслідки потужного смерчу в США / Фото AP

Американців попереджають про потужні смерчі

За даними Національної метеорологічної служби, ввечері 31 березня попередження про несприятливу погоду та торнадо надходили від східного Техасу до Індіани та Огайо.

Синоптики прогнозують надзвичайно сильні грози, які можуть спричинити град, руйнівні пориви вітру та сильні торнадо. Очікується, що такі інтенсивні шторми стануть більш поширеними, особливо в південних штатах.

Метеорологічна служба очікує ще одну серію сильних штормів наступного вівторка в тій самій області.

Нагадаємо, що незадовго до цього у штаті Міссісіпі теж пронісся смертельний торнадо, який забрав життя 26 людей. Мер міста Роллінг-Форк Елдрідж Вокер сказав, що місто фактично знищено. Будинки жителів перетворились на купи уламків, а дерева залишились без гілок.